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Болтон - Вест Хэм

12.04.2008, Суббота, 18:00 мск Англия. Премьер-лига, 34 тур Болтон - Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
12 тур
4 ноября, воскресенье 19:00 Вест Хэм 1:1 Болтон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Юн 38 27 6 5 80:22 +58 87
2. Челси 38 25 10 3 65:26 +39 85
3. Арсенал 38 24 11 3 74:31 +43 83
4. Ливерпуль 38 21 13 4 67:28 +39 76
5. Эвертон 38 19 8 11 54:33 +21 65
6. Астон Вилла 38 16 12 10 72:51 +21 60
7. Блэкберн 38 15 13 10 50:48 +2 58
8. Портсмут 38 16 9 13 48:40 +8 57
9. Манчестер Сити 38 15 10 13 45:53 -8 55
10. Вест Хэм 38 13 10 15 42:49 -7 49
11. Тоттенхэм 38 11 13 14 66:61 +5 46
12. Ньюкасл 38 11 10 17 45:65 -20 43
13. Мидлсбро 38 10 12 16 43:53 -10 42
14. Уиган 38 10 10 18 34:51 -17 40
15. Сандерленд 38 11 6 21 36:59 -23 39
16. Болтон 38 9 10 19 36:55 -19 37
17. Фулхэм 38 8 12 18 38:60 -22 36
18. Рединг 38 10 6 22 41:66 -25 36
19. Бирмингем 38 8 11 19 46:62 -16 35
20. Дерби Каунти 38 1 8 29 20:89 -69 11
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