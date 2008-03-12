Астон Вилла - Мидлсбро

|14 тур
|24 ноября, суббота
|18:00
|Мидлсбро
|0:3
|Астон Вилла
|14 тур
|24 ноября, суббота
|18:00
|Мидлсбро
|0:3
|Астон Вилла
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Манчестер Юн
|38
|27
|6
|5
|80:22
|+58
|87
|2.
|Челси
|38
|25
|10
|3
|65:26
|+39
|85
|3.
|Арсенал
|38
|24
|11
|3
|74:31
|+43
|83
|4.
|Ливерпуль
|38
|21
|13
|4
|67:28
|+39
|76
|5.
|Эвертон
|38
|19
|8
|11
|54:33
|+21
|65
|6.
|Астон Вилла
|38
|16
|12
|10
|72:51
|+21
|60
|7.
|Блэкберн
|38
|15
|13
|10
|50:48
|+2
|58
|8.
|Портсмут
|38
|16
|9
|13
|48:40
|+8
|57
|9.
|Манчестер Сити
|38
|15
|10
|13
|45:53
|-8
|55
|10.
|Вест Хэм
|38
|13
|10
|15
|42:49
|-7
|49
|11.
|Тоттенхэм
|38
|11
|13
|14
|66:61
|+5
|46
|12.
|Ньюкасл
|38
|11
|10
|17
|45:65
|-20
|43
|13.
|Мидлсбро
|38
|10
|12
|16
|43:53
|-10
|42
|14.
|Уиган
|38
|10
|10
|18
|34:51
|-17
|40
|15.
|Сандерленд
|38
|11
|6
|21
|36:59
|-23
|39
|16.
|Болтон
|38
|9
|10
|19
|36:55
|-19
|37
|17.
|Фулхэм
|38
|8
|12
|18
|38:60
|-22
|36
|18.
|Рединг
|38
|10
|6
|22
|41:66
|-25
|36
|19.
|Бирмингем
|38
|8
|11
|19
|46:62
|-16
|35
|20.
|Дерби Каунти
|38
|1
|8
|29
|20:89
|-69
|11