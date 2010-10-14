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Расписание матчей
Эмелек - Аваи
Эмелек - Аваи: обзор матча 14 октября 2010
Эмелек
14.10.2010, четверг, 05:00
Южноамериканский Кубок, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Аваи
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эмелек - Аваи
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0
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0
Матчи команд
Эмелек
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Либертад Лоха
0 : 1
07.11.2026
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0 : 2
31.10.2026
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0 : 1
25.10.2026
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18.10.2026
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0 : 0
11.10.2026
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1 : 0
28.10.2022
Аваи
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