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Расписание матчей
Киккерс - Кельн
Киккерс - Кельн: обзор матча 09 октября 2010
Киккерс
09.10.2010, суббота, 17:30
Товарищеские матчи
0 : 3
Завершен
Кельн
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Киккерс - Кельн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Киккерс
Германия. Кубок, 2 раунд
Киккерс
0 : 2
29.10.2024
Карлсруэ
Германия. Кубок, 1/32 финала
Киккерс
2 : 1
19.08.2024
Магдебург
Германия. Кубок, 1/32 финала
Киккерс
1 : 4
30.07.2022
Фортуна
Германия. Кубок, 1/32 финала
Киккерс
2 : 3
22.08.2016
Ганновер-96
Германия. Кубок, 1/8 финала
Киккерс
0 : 2
04.03.2015
Боруссия М
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Спарда-Банк-Хессен-Штадион
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