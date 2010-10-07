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Расписание матчей
Исландия (мол.) - Шотландия (мол.)
Исландия (мол.) - Шотландия (мол.): обзор матча 07 октября 2010
Исландия (мол.)
07.10.2010, четверг, 23:00
Сборные. До 21 года. Чемпионат Европы
2 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Шотландия (мол.)
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Исландия (мол.) - Шотландия (мол.)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Исландия (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Исландия (мол.)
1 : 3
08.06.2025
Колумбия U20
Товарищеские матчи. Сборные
Бразилия U20
0 : 0
05.06.2025
Исландия (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Исландия (мол.)
3 : 0
21.03.2025
Венгрия (мол.)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Исландия (мол.)
0 : 2
31.03.2021
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Исландия (мол.)
0 : 2
28.03.2021
Дания (мол)
Шотландия (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Шотландия (мол.)
1 : 1
29.10.2010
Уэльс (мол.)
Сборные. До 21 года. Чемпионат Европы
Шотландия (мол.)
1 : 2
11.10.2010
Исландия (мол.)
Сборные. До 21 года. Чемпионат Европы
Исландия (мол.)
2 : 1
07.10.2010
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Молодежный Евро-2021. Дания обыграла Исландию и обогнала Россию в таблице группы С
2021.03.28 18:29
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