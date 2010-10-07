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Расписание матчей
Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Хосе Оруро
Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Хосе Оруро: обзор матча 07 октября 2010
Ньюэллс Олд Бойз
07.10.2010, четверг, 04:15
Южноамериканский Кубок, 1/16 финала
6 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Сан-Хосе Оруро
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Хосе Оруро
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Химнасия
- : -
23.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 16 тур
Институто
2 : 2
08.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 15 тур
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
02.11.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 1
20.10.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
0 : 0
13.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 26 тур
Университарио де Винто
- : -
24.11.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 25 тур
Сан-Хосе Оруро
1 : 3
07.11.2026
Реал Оруро
Боливия. Примера, 24 тур
Стронгест
4 : 2
01.11.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 23 тур
Сан-Хосе Оруро
2 : 1
24.10.2026
Блуминг
Боливия. Примера, 22 тур
Реал Томаяпо
1 : 0
17.10.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 21 тур
Сан-Хосе Оруро
0 : 0
12.10.2026
Гуабира
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