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Расписание матчей
Унион - Гуарани
Унион - Гуарани: обзор матча 24 сентября 2010
Унион
24.09.2010, пятница, 03:15
Южноамериканский Кубок, Финал
1 : 1
Завершен
Гуарани
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Унион - Гуарани
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Унион
Южноамериканский Кубок, 1/8 финала
ЛДУ
6 : 1
20.10.2010
Унион
Южноамериканский Кубок, 1/16 финала
Унион
4 : 2
13.10.2010
ЛДУ
Южноамериканский Кубок, Финал
Унион
1 : 1
24.09.2010
Гуарани
Гуарани
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- : -
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