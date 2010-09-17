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Расписание матчей
Дефенсор Спортинг - Спорт Уанкайо
Дефенсор Спортинг - Спорт Уанкайо: обзор матча 17 сентября 2010
Дефенсор Спортинг
17.09.2010, пятница, 04:45
Южноамериканский Кубок, Финал
9 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Спорт Уанкайо
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Дефенсор Спортинг - Спорт Уанкайо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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