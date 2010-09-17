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Дефенсор Спортинг - Спорт Уанкайо

17.09.2010, Пятница, 04:45 мск Южноамериканский Кубок, Финал , первый матч Дефенсор Спортинг - Спорт Уанкайо
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