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Банфилд - Велес Сарсфилд

16.09.2010, Четверг, 03:30 мск Южноамериканский Кубок, Финал , ответный матч Банфилд - Велес Сарсфилд
Первый матч:
Южноамериканский Кубок 2010
Первая стадия, Финал
ответный матч		 3 сентября, пятница 03:15 Велес Сарсфилд 0:1 Банфилд
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