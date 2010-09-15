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Пеньяроль - Барселона

15.09.2010, Среда, 02:15 мск Южноамериканский Кубок, Финал , ответный матч Пеньяроль - Барселона
Первый матч:
Южноамериканский Кубок 2010
Первая стадия, Финал
ответный матч		 1 сентября, среда 05:15 Барселона 0:1 Пеньяроль
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