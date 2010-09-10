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Архентинос Хуниорс - Индепендьенте

10.09.2010, Пятница, 02:30 мск Южноамериканский Кубок, Финал , ответный матч Архентинос Хуниорс - Индепендьенте
Первый матч:
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