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Эльче - Тенерифе

01.09.2010, Среда, 23:00 мск Эльче, стадион Мартинес Валеро Испания. Кубок, 2 раунд Эльче - Тенерифе
Испания. Кубок (2008/2009)
3 раунд
9 октября, четверг 00:30 Эльче 1:1
(4:3)п		 Тенерифе
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