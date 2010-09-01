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Кордоба - Нумансия

01.09.2010, Среда, 23:00 мск Кордоба, стадион Нуэво Арканхель Испания. Кубок, 2 раунд Кордоба - Нумансия
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