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Велес Сарсфилд - Банфилд

03.09.2010, Пятница, 03:15 мск Южноамериканский Кубок, Финал , ответный матч Велес Сарсфилд - Банфилд
Первый матч:
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