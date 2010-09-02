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Трухильянос - Атлетико Уила

02.09.2010, Четверг, 05:45 мск Южноамериканский Кубок, Финал , ответный матч Трухильянос - Атлетико Уила
Первый матч:
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