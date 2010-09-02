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Ривер Плэйт - Гуарани

02.09.2010, Четверг, 03:15 мск Южноамериканский Кубок, Финал , ответный матч Ривер Плэйт - Гуарани
Первый матч:
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