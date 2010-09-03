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Олимпия - Дефенсор Спортинг

03.09.2010, Пятница, 05:15 мск Южноамериканский Кубок, Финал , ответный матч Олимпия - Дефенсор Спортинг
Первый матч:
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