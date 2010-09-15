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Судьи
Главный судья:
Стефан Ланнуа (Булонь-сюр-Мер)
Помощники:
Эрик Дансоль, Лоран Уго (оба - Франция)

Бавария - Рома

15.09.2010, Среда, 22:45 мск Мюнхен, стадион Альянц Арена Лига Чемпионов, 1 тур Бавария - Рома
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 6 5 0 1 16:6 +10 15
2. Рома 6 3 1 2 10:11 -1 10
3. Базель 6 2 0 4 8:11 -3 6
4. Клуж 6 1 1 4 6:12 -6 4
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