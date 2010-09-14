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Судьи
Главный судья:
Иван Бебек (Риека)
Помощники:
Томислав Петрович, Желько Гргец (оба - Хорватия)

Лион - Шальке-04

14.09.2010, Вторник, 22:45 мск Лион, стадион Жерлан Лига Чемпионов, 1 тур Лион - Шальке-04
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шальке-04 6 4 1 1 10:3 +7 13
2. Лион 6 3 1 2 11:10 +1 10
3. Бенфика 6 2 0 4 7:12 -5 6
4. Хапоэль ТА 6 1 2 3 7:10 -3 5
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