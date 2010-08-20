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Палмейрас - Витория

20.08.2010, Пятница, 04:50 мск Сан-Паулу, стадион Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо Южноамериканский Кубок, Финал , ответный матч Палмейрас - Витория
Первый матч: 0 - 2
Южноамериканский Кубок 2010
Вторая стадия, Финал
первый матч		 12 августа, четверг 04:50 Витория 2:0 Палмейрас
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