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Ваккер - Боруссия

14.08.2010, Суббота, 17:30 мск Дортмунд, стадион Сигнал Идуна Парк Германия. Кубок, 1/32 финала Ваккер - Боруссия
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