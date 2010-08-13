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ФСВ Франкфурт - Падерборн

13.08.2010, Пятница, 21:00 мск Падерборн, стадион Бентелер-Арена Германия. Кубок, 1/32 финала ФСВ Франкфурт - Падерборн
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