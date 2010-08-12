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Реал Ов - Эспаньол

12.08.2010, Четверг, 22:30 мск Барселона, стадион Корнелья-Эль Прат Товарищеские матчи Реал Ов - Эспаньол
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