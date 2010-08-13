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Гремио - Гойас

13.08.2010, Пятница, 02:30 мск Порту-Алегре, стадион Арена Гремио Южноамериканский Кубок, Финал , ответный матч Гремио - Гойас
Первый матч: 1 - 1
Южноамериканский Кубок 2010
Вторая стадия, Финал
первый матч		 6 августа, пятница 02:30 Гойас 1:1 Гремио
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