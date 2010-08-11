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Кардифф - Бертон Альбион

11.08.2010, Среда, 22:45 мск Кардифф, стадион Ниниан Парк Англия. Кубок лиги Кардифф - Бертон Альбион
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