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Сканторп Юнайтед - Олдхэм

10.08.2010, Вторник, 22:45 мск Сканторп, стадион Глэнфорд Парк Англия. Кубок лиги Сканторп Юнайтед - Олдхэм
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