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Питерборо Юнайтед - Ротерхэм

10.08.2010, Вторник, 22:45 мск Петерборо, стадион Лондон Роад Англия. Кубок лиги Питерборо Юнайтед - Ротерхэм
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