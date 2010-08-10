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Нортгемптон Таун - Брайтон

10.08.2010, Вторник, 22:45 мск Нортгемптон, стадион Сиксфилд Стэдиум Англия. Кубок лиги Нортгемптон Таун - Брайтон
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