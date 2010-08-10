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Куинз Парк Рейнджерс - Порт Вейл

10.08.2010, Вторник, 22:45 мск Лондон, стадион Лофтус Роуд Англия. Кубок лиги Куинз Парк Рейнджерс - Порт Вейл
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