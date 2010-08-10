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Донкастер Роверс - Аккрингтон Стэнли

10.08.2010, Вторник, 22:45 мск Донкастер, стадион Кипмоат Стэдиум Англия. Кубок лиги Донкастер Роверс - Аккрингтон Стэнли
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