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Брэдфорд Сити - Ноттингем Форест

10.08.2010, Вторник, 22:45 мск Брэдфорд, стадион Корэл Виндоус Стэдиум Англия. Кубок лиги Брэдфорд Сити - Ноттингем Форест
Кубок Английской лиги (2009/2010)
1-й раунд,
12 августа, среда 00:00 Ноттингем Форест 3:0 Брэдфорд Сити
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