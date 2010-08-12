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Витория - Палмейрас

12.08.2010, Четверг, 04:50 мск Сальвадор, стадион Баррадан Южноамериканский Кубок, Финал , первый матч Витория - Палмейрас
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