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Интернасьонал - Гвадалахара

19.08.2010, Четверг, 05:00 мск Порту-Алегре, стадион Бейра-Рио Кубок Либертадорес , ответный матч Интернасьонал - Гвадалахара
Первый матч: 2 - 1
Кубок Либертадорес 2010
Финал,
первый матч		 12 августа, четверг 04:50 Гвадалахара 1:2 Интернасьонал
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