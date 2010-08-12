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Гвадалахара - Интернасьонал

12.08.2010, Четверг, 04:50 мск Порту-Алегре, стадион Бейра-Рио Кубок Либертадорес , первый матч Гвадалахара - Интернасьонал
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