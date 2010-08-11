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Черногория - Северная Ирландия

11.08.2010, Среда, 22:30 мск Подгорица, стадион Под Горицом Товарищеские матчи. Сборные Черногория - Северная Ирландия
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