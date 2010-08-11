Введите ваш ник на сайте

Украина - Нидерланды

11.08.2010, Среда, 22:00 мск Донецк, стадион Донбасс-Арена Товарищеские матчи. Сборные Украина - Нидерланды
Товарищеские матчи 2008
Сборные,
24 мая, суббота 22:30 Нидерланды 3:0 Украина
...
  • Читайте нас: 