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Стивенидж - Портсмут

09.08.2010, Понедельник, 22:45 мск Стивэнейдж, стадион Ламекс Стэдиум Англия. Кубок лиги Стивенидж - Портсмут
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