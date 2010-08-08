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Тенерифе - Сарагоса

08.08.2010, Воскресенье, 23:00 мск Санта-Крус-де-Тенерифе, стадион Элиодоре Родригес Лопес Товарищеские матчи Тенерифе - Сарагоса
Испания. Примера (2009/2010)
20 тур
31 января, воскресенье 19:00 Тенерифе 1:3 Сарагоса
1 тур
29 августа, суббота 23:55 Сарагоса 1:0 Тенерифе
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