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Вильярреал - Бешикташ

08.08.2010, Воскресенье, 22:30 мск Вильярреал, стадион Эстадио де ла Серамика Товарищеские матчи Вильярреал - Бешикташ
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