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Тимишоара - Манчестер Сити

19.08.2010, Четверг, 23:00 мск Тимишоара, стадион Дан Пэлтинишан Лига Европы , первый матч Тимишоара - Манчестер Сити
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