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Днепр - Вильярреал

26.08.2010, Четверг, 20:00 мск Могилев, стадион Спартак Лига Европы , ответный матч Днепр - Вильярреал
Первый матч: 0 - 5
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 19 августа, четверг 23:55 Вильярреал 5:0 Днепр
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