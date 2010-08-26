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Фенербахче - ПАОК

26.08.2010, Четверг, 22:45 мск Стамбул, стадион Шюкрю Сарачоглу Лига Европы , ответный матч Фенербахче - ПАОК
Первый матч: 0 - 1
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 19 августа, четверг 22:30 ПАОК 1:0 Фенербахче
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