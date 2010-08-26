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Мазервелл - Оденсе

26.08.2010, Четверг, 22:45 мск Мазервелл, стадион Фир Парк Лига Европы , ответный матч Мазервелл - Оденсе
Первый матч: 1 - 2
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 19 августа, четверг 21:05 Оденсе 2:1 Мазервелл
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