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Оденсе - Мазервелл

19.08.2010, Четверг, 21:05 мск Оденсе, стадион ТРЕ-ФОР Парк Лига Европы , первый матч Оденсе - Мазервелл
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Штутгарт 6 5 0 1 16:6 +10 15
2. Янг Бойз 6 3 0 3 10:10 0 9
3. Хетафе 6 2 1 3 4:8 -4 7
4. Оденсе 6 1 1 4 8:14 -6 4
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