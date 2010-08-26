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ХИК - Бешикташ

26.08.2010, Четверг, 20:45 мск Хельсинки, стадион Болт Арена Лига Европы , ответный матч ХИК - Бешикташ
Первый матч: 0 - 2
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 17 августа, вторник 20:00 Бешикташ 2:0 ХИК
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