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ТНС - ЦСКА

26.08.2010, Четверг, 22:35 мск Шропшая, стадион Парк Холл Стэдиум Лига Европы , ответный матч ТНС - ЦСКА
Первый матч: 0 - 3
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 19 августа, четверг 21:00 ЦСКА 3:0 ТНС
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