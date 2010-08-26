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Актобе - АЗ Алкмаар

26.08.2010, Четверг, 20:00 мск Актюбинск, стадион Центральный Лига Европы , ответный матч Актобе - АЗ Алкмаар
Первый матч: 0 - 2
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 19 августа, четверг 23:00 АЗ Алкмаар 2:0 Актобе
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