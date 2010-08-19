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Данди Юнайтед - АЕК

19.08.2010, Четверг, 23:00 мск Данди, стадион Тэннадайс Парк Лига Европы , первый матч Данди Юнайтед - АЕК
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