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АПОЭЛ - Хетафе

26.08.2010, Четверг, 21:00 мск Никосия, стадион Нео ГСП Стэдиум Лига Европы , ответный матч АПОЭЛ - Хетафе
Первый матч: 0 - 1
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 19 августа, четверг 23:00 Хетафе 1:0 АПОЭЛ
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